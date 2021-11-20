وقُتل ستة رجال وامرأة في الحادث الذي وقع قرابة منتصف الليل على الطريق السريع بين مدينة سالونيك والحدود التركية.

وحاول سائق السيارة المولدوفي الجنسية الذي يُشتبه في أنّه مهرّب بشر، تفادي حاجز أمني، مما أدى إلى حصول مطاردة مع الشرطة.

وقالت الشرطة إن السيارة التي تقل مهاجرين اخترقت حاجز الحماية على الطريق السريع وانقلبت. وأضافت أن جنسيات القتلى لم تُعرف بعد، لكن الجرحى جميعهم من الرجال من باكستان وأفغانستان ونيبال.

ويستخدم المهاجرون من آسيا والشرق الأوسط الذين يسعون لدخول الاتحاد الأوروبي نهر إيفروس الذي يمثل الحدود بين تركيا واليونان عضو الاتحاد الأوروبي.

وغالبا ما كانت اليونان، ولا سيما جزرها في شرق بحر إيجة، أول ميناء يستقبل موجات المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين من تركيا والساعين للوصول إلى أوروبا.