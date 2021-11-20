وأضافت ساكي للصحفيين: "نواصل أيضا إبداء قلقنا إزاء الأنشطة العسكرية الروسية واللغة الخشنة تجاه أوكرانيا، وندعو موسكو لخفض حدة التوتر".

من جانبه، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تحذيراته للغرب. وقال بوتن الخميس إن الغرب يتعامل مع تحذيرات روسيا بعدم تجاوز "خطوطها الحمراء" باستخفاف.

وقال الكرملين الجمعة إن هذه التصريحات كانت ردا على الأعمال الاستفزازية من جانب حلف شمال الأطلسي بما في ذلك تسليح أوكرانيا.

وتعارض أوكرانيا النشاط العسكري الروسي المتزايد قرب حدودها المشتركة مع روسيا التي تمتد لمسافة 1944 كيلومترا.