وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنها رصدت 7 طائرات عسكرية روسية وطائرتين عسكريتين صينيتين في منطقة تحديد الدفاع الجوي بالبلاد قبالة الساحل الشرقي.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة أن كوريا الجنوبية، توقعًا لهذه التحركات، أرسلت بالفعل طائرات مقاتلة وطائرات أخرى إلى المنطقة لمنع الاشتباكات العرضية، لكن الطائرات الروسية والصينية غادرت بدون اختراق المجال الجوي الإقليمي لكوريا الجنوبية.

وأبلغت الصين كوريا الجنوبية في وقت لاحق من خلال قناة اتصال عسكرية أن الرحلات كانت جزءًا من مناوراتها العسكرية الروتينية مع روسيا.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان: "(نحن) نقيم الوضع الحالي باعتباره مناورة مشتركة بين الصين وروسيا وهناك حاجة إلى تحليل إضافي".

وعادة ما تتوسع مناطق تحديد الدفاع الجوي خارج أراضي الدولة لإتاحة مزيد من الوقت للرد على الطائرات المعادية المحتملة، ويُطلب من الطائرات العسكرية التي تدخل منطقة تحديد الدفاع الجوي لدولة أخرى إخطارها مسبقًا.

وغالبًا ما دخلت طائرات حربية صينية وروسية مناطق تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية في السنوات الأخيرة، حيث أنها تستعرض عضلاتها بشكل متزايد وسط منافسة شديدة مع الولايات المتحدة.

ففي عام 2019، قالت كوريا الجنوبية إن طائراتها المقاتلة أطلقت مئات الطلقات التحذيرية تجاه طائرة عسكرية روسية قالت إنها انتهكت مرتين مجالها الجوي الوطني قبالة ساحلها الشرقي.

ونفت روسيا لاحقا أن طائراتها دخلت أراضي كوريا الجنوبية.