وكان الادعاء قد طلب الحكم بالسجن على جايكوب شانسلي (34 عاما) لأكثر من أربع سنوات، على خلفية الضلوع في أحداث الكونغرس الدامية التي اتٌهم فيها مئات الأشخاص.

وأثار الناشط المؤيد لترامب، سخرية واسعة، في يناير الماضي، عندما اقتحم مبنى الكونغرس وعلى رأسه قرنان، ولقب بـ"ذي القرنين" منذ ذلك الحين.

ومثل جايكوب أمام المحاكمة في سبتمبر الماضي، على أساس الاعتراف بالتهم الموجهة إليه بالمشاركة في اقتحام مقر الكونغرس مع مئات من أنصار ترامب، في مسعى إلى منع البرلمانيين من المصادقة على فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وفي مارس الماضي، دافع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عن بعض مثيري الشغب الذين هاجموا مبني الكونغرس في 6 يناير الماضي، قبل أيام من رحيله عن البيت الأبيض.

وقال ترامب إنهم "كانوا يلوحون بالعلم الأميركي ويحبون بلدنا"، مضيفا أن "لا شيء يحدث" للمتظاهرين اليساريين، في إشارة إلى معارضي سياساته على مدار أربع سنوات.

وأكد ترامب ان المتظاهرين الذين اقتحموا الكونغرس "لا يشكلون أي تهديد"، على الرغم من وفاة 5 أشخاص منهم خلال تصدي قوات الأمن لهم قبيل اقتحامهم المبنى.