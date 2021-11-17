فقد قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الأربعاء، إن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور إيران الأسبوع المقبل.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن كمالوندي قوله "غروسي سيصل إلى طهران يوم الاثنين"، بحسب رويترز.

وتأتي هذه الزيارة من قبل غروسي في الوقت الذي تستعد فيه طهران وقوى عالمية لاستئناف محادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وأضافت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية نقلا عن كمالوندي أن غروسي "سيصل طهران مساء الإثنين 22 نوفمبر، ويلتقي الثلاثاء رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، ووزير الخارجية" حسين أمير عبد اللهيان.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أعلن الاثنين أن طهران قدمت لغروسي دعوة لزيارتها، وهي "تنتظر رده" بشأن ذلك، بحسب فرانس برس.

وأتى الإعلان عن الدعوة بعدما أبدى غروسي في الثاني عشر من نوفمبر الجاري "استغرابه" لعدم وجود تواصل بينه وبين مسؤولين سياسيين في حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال غروسي إن هناك "قائمة طويلة من المواضيع التي نحتاج إلى مناقشتها" مع إيران، وفقا للوكالة الفرنسية.

يشار إلى أنه منذ تولي رئيسي منصبه مطلع أغسطس الماضي، زار غروسي طهران مرة واحدة وذلك في الثاني عشر من سبتمبر الماضي، لكنه لم يلتق خلالها سوى محمد إسلامي.

وخلال تلك الزيارة تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن صيانة معدات مراقبة وكاميرات منصوبة في منشآت نووية، غير أن الوكالة الدولية شكت، بعد أيام من الاتفاق، من منعها من دخول "ضروري" إلى منشأة كرج قرب طهران لتصنيع أجهزة الطرد المركزي.