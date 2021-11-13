وقع الحادث في إحدى ضواحي العاصمة كابول التي يسيطر عليها أفراد من مجتمع الهزارة ومعظمه من الشيعة واستهدفته أعمال عنف نفذها تنظيم داعش لسنوات.

ومنذ تسلّم طالبان زمام السلطة في 15 أغسطس، انفجرت عشرات القنابل في إقليم ننغرهار الشرقي - معقل نشاط تنظيم داعش - لكن العاصمة كابول أفلتت إلى حد كبير من عنف مماثل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شاهد عيان "كُنت في سيارتي ووقع انفجار في المركبة أمامنا" مضيفًا "احترقت بالكامل".

ولفت إلى أن الانفجار حدث قرب نقطة تفتيش لحركة طالبان وأن إطلاق نار سُمع في ما بعد.

ونشر مستشفى قريب إشعارًا قال فيه إنه استقبل قتيلًا وأربعة جرحى.

وغرّد المتحدّث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مُجاهد قائلًا إن شخصًا قُتل فيما جُرح اثنان.

وقع الانفجار غداة مقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وجرح 15 بانفجار قنبلة في مسجد في ننغرهار.

وصدر عن مكتب حاكم ننغرهار بيان أشار إلى أن السلطات أوقفت شخصين، دون أن تضيف أي تفاصيل.

وورد في البيان "المزيد من التحقيقات في الحادث لا تزال جارية وستُتّخذ اجراءات إضافية"، وفق وكالة فرانس برس.