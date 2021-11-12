وقال مسؤول في طالبان لوكالة فرانس برس "يمكنني التأكيد أن انفجارا وقع أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد في منطقة سبين غار. هناك ضحايا وقتلى".

وأكد طبيب في مستشفى محلي "حتى الآن، هناك ثلاثة قتلى و15 جريحا"، من جراء الانفجار الذي وقع في المسجد.

وقال أتال شينوارى، وهو أحد سكان المنطقة، إن الانفجار وقع الساعة الواحدة والنصف ظهرا تقريبا عندما انفجرت عبوات كانت موجودة على مايبدو داخل المسجد.

ولم تقم أي جهة بتبني الانفجار حتى الآن، لكن أفغانستان شهدت هجمات مماثلة خلال الآونة الأخيرة، فجرى اتهام تنظيم داعش بالوقوف وراء الهجمات.

في غضون ذلك، تعهدت حكومة طالبان بالتصدي لتنظيم داعش الإرهابي الذي شن هجمات ضد عدد من المساجد والمواقع الدينية.

وفي أحد آخر الهجمات، اقتحم مقاتلو تنظيم داعش الشهر الجاري مستشفى كابل الوطني العسكري حيث قتلوا 19 شخصا على الأقل وأصابوا أكثر من 50 بجروح.

وقتل أكثر من 120 شخصا في هجمات نفّذها تنظيم داعش، في وقت سابق هذا العام، استهدفت مسجدين يتردد إليهما أفراد أقلية الهزارة.