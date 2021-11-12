ففي مقابلة أجرتها معه إذاعة 3 إيه دبليو"، اليوم الجمعة، قال سكوت موريسون، ردا على سؤال حول قيامه بالكذب في حياته العامة: "لا أعتقد أني قمت بذلك. لا.. لا".

وكان الرئيس الفرنسي أكد أنه "يعلم" أن موريسون كذب عليه بشأن المفاوضات السرية بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا حول اتفاقية دفاعية أدت إلى نسف صفقة لبيع غواصات فرنسية إلى كانبيرا كانبيرا.

وعلى هامش اجتماع مجموعة العشرين في روما، سأل صحفي أسترالي ماكرون "هل تعتقدون أن سكوت موريسون كذب عليكم؟"، فردّ الرئيس الفرنسي "أنا لا أعتقد. أنا أعلم" ذلك، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وكانت باريس عبرت عن غضبها بعد قرار أستراليا المفاجئ في سبتمبر الماضي فسخ عقد لشراء 12 غواصة فرنسية ذات دفع تقليدي بقيمة تقدر بحوالي 55 مليار يورو، من دون إنذار مسبق.

وبحسب موريسون فإن هذه الاتهامات لا تقلقه وهو واثق من اتخاذه القرار الصحيح بفسخ اتفاق الغواصات مع فرنسا لحماية الدفاع الوطني الأسترالي، مضيفا "لم اخش أن يثير ذلك استياء البعض"، وفق الوكالة الفرنسية.وأكد

موريسون أن تقنية الغواصات النووية الأميركية لم يتم مشاركتها مع دولة أخرى منذ عام 1958.