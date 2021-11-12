وذكرت هيئة الطيران التركية على تويتر: "فيما يتعلق بمشكلة عبور الحدود بشكل غير قانوني بين الاتحاد الأوروبي وروسيا البيضاء، فقد تقرر عدم بيع تذاكر سفر للمواطنين من العراق وسوريا واليمن الراغبين في السفر إلى روسيا البيضاء من مطارات بلادنا، وكذلك عدم السماح لهم بركوب الطائرات" المتجهة إلى هناك.

وبدورها، قالت شركة الطيران البيلاروسية "بيلافيا"، في بيان: "بناء على قرار السلطات المختصة في تركيا، لن يُسمح لمواطني العراق وسوريا واليمن على الرحلات الجوية بين تركيا وبيلاروسيا" اعتبارا من الجمعة.

ويتهم الأوروبيون منذ أسابيع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو، بتأجيج التوتر، من خلال إصدار تأشيرات للمهاجرين وإحضارهم إلى الحدود، انتقاما من العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلده اعتراضا على تعامل السلطات البلاروسية مع حركة المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية في 2020.

وتواجه تركيا وشركة الخطوط الجوية التركية اتهامات بالمساهمة في تدفق المهاجرين، وهو ما تنفيه أنقرة.

وتتزايد المخاوف بشأن مصير أكثر من ألفي مهاجر غالبيتهم من أكراد الشرق الأوسط، عالقين عند الحدود، في ظروف وصفتها الأمم المتحدة بأنها "لا تحتمل"، مطالبة بتحرك لمعالجة الأمر.

من جانبه، دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى "التواصل مجددا" مع الرئيس البيلاروسي بشأن المهاجرين.

وخلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل هو الثاني في يومين، شدد بوتن على "أهمية معالجة أزمة المهاجرين الخطيرة في أسرع وقت"، معتبرا أن ذلك يتطلب "إحياء الاتصالات بين دول الاتحاد الاوروبي وبيلاروسيا"، وفق بيان للكرملين.