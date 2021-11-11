وأفادت الوكالة أنها وافقت على علاج طورته شركة "روش" السويسرية العملاقة للأدوية، بالاشتراك مع شركة "ريجينيرون" الأميركية للتكنولوجيا الحيوية.

وأوضحت أن علاج كورونا الثاني طورته شركة "سيلتريون" الكورية الجنوبية.

وتأتي هذه الموافقة في وقت تسجل فيه دول أوروبية، خاصة ألمانيا وروسيا، عددا قياسيا من الإصابات الجديدة بـ"كوفيد 19".

كما تأتي وسط تحذيرات من أن فصل الشتاء الذي بات على الأبواب، سيحمل معه موجة جديدة من الوباء في أوروبا.

وفي وقت سابق، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وتيرة انتقال عدوى كورونا في أوروبا "مقلقة جدا" في الوقت الحالي، مما قد يؤدي إلى تسجيل نصف مليون وفاة إضافية في القارة بحلول فبراير المقبل.

ويرجع خبراء صحيون الارتفاع الكبير في الإصابات والوفيات خلال الأسابيع القليلة الماضية، في العديد من بلدان القارة الأوروبية، إلى بطء عمليات التطعيم نسبيا.