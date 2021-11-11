وقال بلينكن في مؤتمر صحافي: "أعتقد أن كل الأطراف ترى مخاطر استمرار النزاع".

وأضاف: "في ضوء العمل المهمّ الذي ينخرط فيه أوباسانجو -- الجهود التي نشارك فيها نحن وآخرون -- نأمل أن تكون لا تزال هناك فرصة للتراجع والانتقال إلى وضع أفضل".

وعبر عن أمله في إجراء مفاوضات لوضع حدّ للعنف و"أخيراً استخدام وقف إطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية، ومع مرور الوقت التفاوض على حل سياسي أكثر استدامةً".

وفي الأيام الأخيرة، اقترب متمردو إقليم تيغراي من العاصمة أديس أبابا وانضمّوا إلى جماعات مسلّحة أخرى.

وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجيش إلى تيغراي في نوفمبر 2020 لطرد السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي التي اتّهمها بمهاجمة قواعد عسكرية.

وأعلن انتصاره في 28 نوفمبر. لكن في يونيو، استعاد مقاتلو الجبهة معظم مناطق تيغراي وواصلوا هجومهم في منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.