ويأتي هذه التطور في وقت يتجمع به الهندوس على ضفتي النهر للاحتفال بمهرجان ديني، فيما استخدم البعض المياه للاستحمام، بحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وتشكل الزبد الأبيض، نتيجة تجمع مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية في أجزاء من نهر يامونا، أحد روافد نهر الغانج المقدس لدى الهندوس، الذي ينبع على بعد 1376 كيلومترا، بدءا من مرتفعات الهيمالايا.

وتحتوي الرغوة البيضاء على مستويات مرتفعة من الأمونيا والفوسفات، التي من الممكن أن تسبب في مشاكل في الجهاز التنفسي والجلد، حسبما يقول خبراء.

وتزامن وصول الرغوة البيضاء مع مهرجان Chhath Puja الهندوسي لإله الشمس "سوريا"، ولم تمنع التحذيرات بشأن سمّية الرغوة بعض الهندوس من السباحة والصلاة في النهر المقدس.

وقالت ديفوتي ديفي، واحدة من المتجمعين قرب النهر، إنه ليس لديها خيار سوى الاستحمام بالمياه الملوثة.

وأضافت في حديث لـ"رويترز" إن "المياه ملوثة وقذرة للغاية، لكن ليس لدنيا الكثير من الخيارات".

وذكرت تقارير أن الحكومة نشرت 15 قاربا للعمل على إزالة الرغوة، لكن الخبراء يخشون من أن الأخيرة تسببت بالفعل في أضرار كبيرة.

ويقول الخبير البيئي باهيم سينغ راوات إن النهر في منطقة العاصمة نيودلهي يعتبر ميتا بيئيا، فلا تجري به مياه عذبه أو تسمح به أسماك أو تحوم حوله طيور منذ سنوات.

ويعاني نهر يامونا على مدار عقود من التلوث، حيث شهد إلقاء مواد كيميائية ومياه صرف صحي غير معالجة به، وفي كثير من المناطق يبدو النهر مظلما بينما تصطف النفايات البلاستيكية على ضفتيه.

ويعتبر يامونا النهر الأكثر تلوثا في منطقة نيودلهي الكبرى، بسبب الكثافة السكانية وارتفع مستويات النفايات.