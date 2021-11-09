ونشرت وسائل إعلام نرويجية لقطات للمهاجم المزعوم وهو عاري الصدر، ويحمل سكينا، فيما دهسته سيارة شرطة قبل وقوع اشتباك سريع ثم إطلاق رصاص من جانب القوة الأمنية.

واكتفت الشرطة بالقول: "كان هناك أكثر من ضحية"، لكنها لم تقدم أي معلومات عن وضعهم.

وأعلنت السلطات عن عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق للتحدث بشأن الواقعة، فيما ذكرت الشرطة أن سيارة دورية في حي بيسليت شمالي أوسلو اقتحمت بناية لوقف تقدم المهاجم.

وقال المتحدث باسم الشرطة تورغير بريندن، إن المسلح هاجم سيارة الشرطة بعد ذلك، وتمكن من فتح أحد أبوابها، وأضاف: "أطلقنا عدة رصاصات على الرجل".

ولم يحدد بريندن ما إذا كان رجال الشرطة الذين في السيارة هم من أطلقوا النار. وقال إن الجاني نقل بسرعة إلى مستشفى قريب، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقتل مسلح بقوس وسهم وسكين 5 أشخاص الشهر الماضي في بلدة صغيرة جنوب غربي أوسلو.