وتمكنت الصين من السيطرة على تفشي وباء كورونا من خلال إجراءات قاسية، منها الفحوصات المنهجية وإغلاق الحدود والتطعيم على نطاق واسع.

لكن البلاد تواجه انتشارا جديدا للوباء منذ نهاية أكتوبر الماضي في الشمال، فيما ترد السلطات بحزم على أمل إنهاء تفشي الوباء قبل موعد الألعاب الأولمبية الشتوية، المتوقع تنظيمها في بكين في فبراير 2022.

وفي هذا السياق، أعلنت مدينة ريرو شنها "حربا شعبية" على الفيروس، بعد تسجيل عشرات الإصابات بـ"كوفيد 19" في الأيام الأخيرة، وفق وكالة "فراسن برس".

وتبدي السلطات المحلية قلقا خاصا ازاء احتمال انتقال تفشي الفيروس من روسيا عن طريق المهربين والصيادين عبر الحدود، علما أن مدينة ريرو حدودية مع روسيا ويفصل بينهما نهر آمور.

وفسرت البلدية أن "شن حرب شعبية للسيطرة على الوباء والحماية منه مهم من أجل اكتشاف بأسرع ما يمكن مصدر التفشي وسلسلة العدوى".

وتعد حصيلة الإصابات والوفيات يوميا من فيروس كورونا في الصين ضئيلة جدا، مقارنة بالحصيلة في دول أخرى، بحيث سجلت بكين الثلاثاء 43 إصابة في الـ24 ساعة الأخيرة.

غير أن عودة زخم تفشي الوباء أدى إلى حجر ملايين السكان ودعوتهم إلى عدم مغادرة العاصمة إلا في حالة الضرورة القصوى.