وأضافت أنها تعكف على حل المشكلة.

وقال المتحدث باسم شركة الكهرباء زسكو المملوكة للدولة جون كوندا: "انقطع التيار في عموم البلاد بسبب عطل لم يتضح سببه حتى الآن، وتعكف الشركة على إعادة تشغيل مصادر الكهرباء الرئيسية وتحقيق استقرار في النظام".

ورجح عودة التيار الكهربائي في غضون 6 إلى 8 ساعات.

وشهدت زامبيا انقطاعا كبيرا للكهرباء في الشهر الماضي أثّر على معظم أنحاء البلاد بعد عطل في محطة مهمة للطاقة الكهرومائية.