وقال بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسفارة الأميركية لدى أديس أبابا، الجمعة: "الوضع الأمني في إثيوبيا غير واضح تماما. ننصح المواطنين الأميركيين الموجودين في إثيوبيا بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية طلبت من الأميركيين، الثلاثاء، عدم التوجه إلى إثيوبيا، أو "التفكير في المغادرة إذا كانوا موجودين هناك سلفا".

لكن الخارجية مضت أبعد من ذلك في بيان الجمعة، مؤكدة أن "الوضع الأمني في إثيوبيا شديد الاضطراب. نوصي المواطنين الأميركيين في إثيوبيا بمغادرة البلاد في أسرع وقت".

ونصحت بالمغادرة في رحلات تجارية، مبدية استعدادها لمساعدة مواطنيها عند الضرورة.

وأعلنت 9 جماعات إثيوبية متمردة، من بينها جبهة تحرير شعب تيغراي، الجمعة، أنها شكلت تحالفا ضد الحكومة الفدرالية برئاسة أبي أحمد، عقب التصعيد المتزايد في الأيام الأخيرة بعد تهديد مقاتلين موالين للجبهة بالزحف نحو العاصمة.