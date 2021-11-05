دأبت مجموعة "نساء الحائط" على مدى عقود على مساواة العبادة عند الجدار، أحد أقدس المواقع اليهودية.

ويهيمن اليهود المتشددون على المؤسسات الدينية في إسرائيل، الذين يعارضون أي تغيير في الموقع، حيث يصلي الرجال والنساء في مناطق منفصلة.

واشتد الخلاف منذ أن أدى أداء الحكومة الجديدة لليمين في يونيو إلى انضمام الأحزاب اليهودية المتشددة في إسرائيل إلى المعارضة.

واستخدم مشرع منتخب حديثًا وهو أيضًا حاخام إصلاحي حصانته البرلمانية لإدخال مخطوطات التوراة إلى قسم النساء في تحد للقواعد التي فرضها المسؤولون الأرثوذكس المتطرفون في الموقع.

وأقامت الشرطة حواجز معدنية وانتشرت بأعداد كبيرة لصد المتظاهرين ومعظمهم من الذكور، الذين أطلقوا صفارات واندفعوا إلى الأمام في بعض الأحيان ليتم دفعهم إلى الوراء.

وحملت النساء عباءات فارغة تستخدم في تغطية لفائف التوراة احتجاجًا على حظر جلب المخطوطات بأنفسهن إلى قسم النساء.

وقالت مؤسسة المجموعة عنات هوفمان إنهم "يقاتلون من أجل المساواة والتعددية الدينية والعدالة".

وأضافت: "لا يمكننا القراءة من التوراة في قسم النساء في عام 2021". "لما لا؟ لماذا بحق الجحيم لا؟"