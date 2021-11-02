جاء إعلان رئيس الوزراء الهندي للهدف في قمة الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو.

وأضاف أن الوصول إلى "صفر انبعاثات" بحلول 2070 هو واحد من بين خمسة إجراءات تعتزم الشروع فيها للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس للمناخ.

وقال خبراء في مراكز أبحاث وجامعات ومنتديات فكرية إنها خطوة كبيرة، بالنظر إلى أن هذا المفهوم جديد بالنسبة للهند ووضعها التنموي.

وقالت أولكا كيلكار مسؤولة ملف المناخ في معهد الموارد العالمي إن هذه الخطوة ستكون مشابهة لتبني الولايات المتحدة وأوروبا هدف الوصول للانبعاثات الصفرية قبل 20 عاما