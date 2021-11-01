وأوضحت "إن.تي.في" أن أردوغان لم يحضر "كوب 26" بسبب "تقاعس بريطانيا عن تلبية مطالب أمنية تركية".

ونقلت القناة عن أردوغان قوله للصحفيين، على متن الطائرة في طريق عودته إلى تركيا من روما: "عندما لم تتم تلبية مطالبنا قررنا عدم الذهاب إلى غلاسكو".

وفي وقت سابق من صباح الاثنين، ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن أردوغان عاد إلى تركيا في ساعة مبكرة من الاثنين بدلًا من السفر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وقال مسؤول، شريطة عدم نشر اسمه، إن هناك "مشكلات بروتوكولية" بشأن حضور الرئيس المزمع للاجتماع.

وبدأ اليوم قادة دوليون المشاركة في قمة المناخ التي تستمر على مدار أسبوعين وتناقش الاستجابة الدولية لأزمة المناخ.

ويشارك ممثلو أكثر من 190 دولة في القمة التي تنظمها الأمم المتحدة، ويطلق عليها "كوب 26"، وتأتي وسط تحديات غير مسبوقة لتغير المناخ ظهرت في الكوارث الطبيعية التي عصفت بمناطق عدة حول العالم في وقت سابق من 2021.