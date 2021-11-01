ويُفتتح "كوب 26" في مدينة غلاسكو الاسكتلندية بعد يوم من عدم اتفاق اقتصادات مجموعة العشرين في الالتزام بهدف 2050 لوقف انبعاثات الكربون الصافية، وهو الموعد النهائي الذي تم الاستشهاد به على نطاق واسع باعتباره ضروريًا لمنع الاحتباس الحراري الأكثر صعوبةً.

يومان من الخطب التي يلقيها زعماء العالم ابتداء من الاثنين ستليها مفاوضات فنية، بحيث لا يجوز إبرام أي صفقة حتى قرب تاريخ انتهاء الحدث في 12 نوفمبر أو حتى بعده.

دون حلول

وبدلاً من ذلك، لم تعترف محادثاتهم في روما إلا بـ"الأهمية الرئيسية" لوقف الانبعاثات الصافية "بحلول منتصف القرن أو بالقرب منه".

ولم تحدد قمة العشرين جدولًا زمنيًا للتخلص التدريجي من الفحم وخففت من الوعود بخفض انبعاثات الميثان، أحد غازات الدفيئة عدة مرات، أقوى من ثاني أكسيد الكربون.

وكتبت الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ على تويتر: "كمواطنين في جميع أنحاء العالم، نحثكم على مواجهة حالة الطوارئ المناخية"، وتابعت: "ليس العام المقبل. ليس الشهر المقبل. الآن".

وسيتحدث زعماء العالم عن سجلاتهم المتعلقة بتغير المناخ وفي بعض الحالات يقدمون تعهدات جديدة خلال أسبوعين من المفاوضات.



وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في حفل الافتتاح، وفقًا لمقتطفات مسبقة من خطابه: "لقد انقضت البشرية منذ فترة طويلة على مدار الساعة بشأن تغير المناخ. إنها دقيقة واحدة حتى منتصف الليل ونحن بحاجة إلى التحرك الآن".

وأضاف: "إذا لم نتعامل بجدية بشأن تغير المناخ اليوم ، فسيكون الأوان قد فات لأطفالنا للقيام بذلك غدًا".

مطلوب تعهدات طموحة

ويهدف "كوب 26"، الذي تم تأجيله لمدة عام بسبب جائحة كورونا، للحفاظ على هدف الحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة، وهو مستوى يقول العلماء إنه سيتجنب عواقبه الأكثر تدميراً.

ويحتاج المؤتمر لتأمين تعهدات أكثر طموحًا لخفض الانبعاثات، وتمويل المليارات المتعلقة بالمناخ للبلدان النامية، وإنهاء قواعد تنفيذ اتفاقية باريس لعام 2015، التي وقعتها ما يقرب من 200 دولة.

وستسمح التعهدات الحالية بخفض الانبعاثات بارتفاع متوسط درجة حرارة سطح الكوكب بمقدار 2.7 درجة مئوية هذا القرن ، وهو ما تقول الأمم المتحدة إنه سيؤدي إلى زيادة الدمار الذي يسببه تغير المناخ بالفعل من خلال تكثيف العواصف ، وتعريض المزيد من الناس للحرارة والفيضانات المميتة ، ورفع مستويات سطح البحر. وتدمير الموائل الطبيعية.