وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه يعتقد أنه للمرة الأولى يجري منح القوات الخاصة سلاحا من هذا النوع.

وأوضحت أن "Heckler & Koch 911" هو مسدس صامت جرى استخدامه لأول مرة في سوريا لاستهداف مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.

وتابعت أن المسدس قادر على "قتل الأعداء تحت الماء من مسافة تزيد عن 30 مترا".

وكشفت أن السلاح صمم خصيصا للقوات الخاصة الألمانية، لكنه يستخدم الآن في العمليات البحرية السرية.

وقال مصدر عسكري: "رجال العمليات البحرية يحتاجون سلاح حماية عن قرب، شيء أكثر فعالية وقوة من السكاكين".

فيما رفض متحدث باسم وزارة الدفاع التعليق عن السلاح الجديد، قائلا: "لا نعلق على قضايا القوات الخاصة".

وتعتبر خدمة القوارب الخاصة وحدة تابعة للبحرية الملكية، وتضم أكثر الجنود نخبة وتجربة في الجيش البريطاني.