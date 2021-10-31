ونشر الجيش الأوكراني هذا الأسبوع لقطات لما قال إنه أول استخدام لطائرة "تي بي 2 بيرقدار" المسيّرة التركية الصنع ضد الانفصاليين في شرق البلاد، حيث يخوض نزاعا منذ عام 2014.

ويعدّ إدخال هذا النوع من الطائرات عامل تغيير في قواعد اللعبة في الحرب المستمرة منذ سنوات. كما أنّ بيع تركيا طائرات مسيّرة لكييف يعقّد علاقاتها مع روسيا التي ألقت بثقلها السياسي وراء الانفصاليين الأوكرانيين.

وكان الكرملين حذر الأربعاء من أن استخدام الطائرات المسيّرة التركية قد يؤدي الى "زعزعة استقرار الوضع".

وقال تشاوش أوغلو للصحفيين بعد لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين في روما: "إذا قامت دولة ما بشراء (أسلحة) منا، فإنها لا تعود منتجا تركيا. لربما تم تصنيعها في تركيا ولكنها تخص أوكرانيا".

وأضاف: "لا يمكن إلقاء اللوم على تركيا بخصوص ذلك".

وكانت فرنسا وألمانيا اللتين تلعبان دور الوسيط في الأزمة انتقدتا هذه الخطوة.

من جهته، تجاهل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، الانتقادات الغربية ، قائلا إن بلاده "تدافع عن أراضيها".

وقال مراقبون دوليون في شرق أوكرانيا يستخدمون طائرات مسيّرة للإبلاغ عن الانتهاكات إن طائراتهم تعرضت مؤخرا للتشويش.

وأودى النزاع في شرق أوكرانيا الذي اندلع بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بحياة أكثر من 13 ألف شخص.

وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال قوات وأسلحة لدعم الانفصاليين، وهو ما تنفيه موسكو.