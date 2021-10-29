وكتب القاضي محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية، في تغريدة على "تويتر"، "الأحداث الإنسانية والمشكلات التي تهدد مستقبل البشرية مثلت المحور الأهم في قمة #البابا_فرنسيس والرئيس #بايدن اليوم".

وزار بايدن البابا فرنسيس في الفاتيكان، بعدما بدأ زيارة إلى إيطاليا من أجل المشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وأضاف "كما أهدي البابا للرئيس بايدن وثيقة #الأخوة_الإنسانية.. إن تنسيق الجهود بين الرموز الدينية والقادة السياسيين يعزز فرص تحقيق الأخوة الإنسانية، وتقديم الأفضل للعالم".

وتركز الوثيقة على عدد من النقاط المهمة، أبرزها ‏التأكيد على أن الأديان لم تكن أبدا مثيرة للعنف وإراقة الدماء، كما تتطرق إلى عدد من القضايا والمشكلات، التي يعاني منها العالم اليوم، ‏مثل التشدد والإرهاب والفقر، ‏داعية العالم أجمع إلى ‏التكاتف من أجل التوصل إلى حلول.

وفي ديسمبر 2020، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، القرار الخاص الذي قدمته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بإعلان 4 فبراير من كل عام ليكون "اليوم العالمي للأخوة الإنسانية".