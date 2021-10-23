وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، السبت، إن "مجموعة السفن عبرت مضيق تسوغارو للمرة الأولى في إطار الدوريات". ويعتبر المضيق مياها دولية.

وأضافت الوزارة أن "مهام هذه الدوريات هو إظهار علمي دولتي روسيا والصين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي وحماية مجالات الأنشطة الاقتصادية البحرية للبلدين".

وذكرت: "كانت روسيا ممثلة بأسطول المحيط الهادئ، أبرزها سفينة مارشال كريلوف والسفن الكبيرة المضادة للغواصات الأدميرال تريبوتس والأدميرال بانتيليف".

من الجانب الصيني، شاركت في الدوريات المدمرتان كون مينغ ونان تشانغ، والطرادات بن تشو وليو تشو، بالإضافة إلى سفينة الإمداد المتكاملة دون بينغ هو.

وراقبت اليابان المناورات البحرية عن كثب، وقالت، الأسبوع الماضي، إن مجموعة من 10 سفن من الصين وروسيا عبرت مضيق تسوغارو، الذي يفصل بين الجزيرة الرئيسية في اليابان وجزيرة هوكايدو الشمالية.

وفي وقت سابق من أكتوبر، أجرت الدولتان تدريبات على التعاون البحري في بحر اليابان، وعززتا علاقاتهما العسكرية والدبلوماسية في السنوات الأخيرة في وقت توترت فيه علاقاتهما مع الغرب.