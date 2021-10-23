ورفض المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، تقديم جدول زمني لعملية النقل، لكنه قال إن الولايات المتحدة تريد نقل جميع المحتجزين في نفس التوقيت، وفق ما ذكرت رويترز.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة الأميركية من قبل.

وكانت رويترز قد نشرت حصريا إفادات مباشرة من 143 عسكريا أفغانيا، سبق أن تلقوا تدريبات في الولايات المتحدة، ومحتجزين حاليا في منطقة خارج دوشنبه عاصمة طاجيكستان، في انتظار رحلة أميركية تنقلهم إلى بلد ثالث، قبل إعادة توطينهم في الولايات المتحدة في نهاية المطاف.

وهؤلاء الأفراد المتواجدون حاليا في طاجيكستان هم آخر مجموعة كبيرة من الطيارين الذين تلقوا تدريبات أميركية ولا يزال مصيرهم غامضا، بعد نقل عشرات الطائرات العسكرية المتطورة عبر الحدود الأفغانية إلى طاجيكستان وأوزبكستان في أغسطس في اللحظات الأخيرة من الحرب مع طالبان.