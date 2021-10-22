وقال بيسكوف إن "استراتيجية الناتو لاحتواء روسيا تدل على صحة قرار موسكو بإنهاء الحوار الرسمي مع الحلف".

وأضاف بيسكوف أن هذا الأمر "يشير بشكل واضح إلى صحة القرارات التي اتخذتها روسيا قبل بضعة أيام بشأن إنهاء الحوار الرسمي. الحوار بكل بساطة لا لزوم له مثل هذه الظروف، وعقيدة الناتو تكرس ذلك".

كما شدد المتحدث باسم الكرملين على أن موسكو "لم تكن لديها أوهام بشأن ما هو حلف الناتو وجوهره".

وأوضح: "الحلف لم يجر إنشاؤه من أجل السلام بل من أجل المواجهة"، لافتا إلى أن "روسيا تتخذ إجراءات لضمان مصالحها القومية على نحو دائم".

وقبل أيام قليلة، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تعليق عمليات روسيا في الناتو، بعد تصاعد التوتر بين الطرفين في الأسابيع الأخيرة.

وقال لافروف: "يمكن للناتو التواصل مع روسيا عبر سفارته في بروكسل إذا لزم الأمر".

وكان حلف الناتو قد طرد 8 أعضاء من البعثة الروسية لدى الحلف العسكري، قبل أسابيع، قائلا إنهم يعملون سرا كضباط استخبارات.

كما خفض الناتو عدد أعضاء بعثة موسكو في مقره. وقال مسؤول في الناتو: "يمكننا أن نؤكد أننا سحبنا اعتماد 8 أعضاء في البعثة الروسية لدى الناتو، كانوا ضباط استخبارات روسيين غير معلنين".

وتصاعدت التوترات بين الناتو وروسيا منذ ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014. وتقوم خلافات بينهما حول تطوير الصواريخ النووية الروسية، والاختراقات الجوية للمجال الجوي لدول الحلف، وتحليق الطائرات المقاتلة فوق سفن الحلف.