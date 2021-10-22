وألغت الملكة إليزابيث (95 عاما) رحلة رسمية إلى أيرلندا الشمالية، الأربعاء، حيث قال القصر إن فريقها الطبي نصحها بالراحة، وإن الأمر لا يتعلق بمرض كوفيد-19.

وقال القصر في بيان: "في أعقاب نصيحة طبية بالراحة لأيام، حضرت الملكة إلى المستشفى بعد ظهر الأربعاء من أجل فحوص أولية، وعادت إلى قلعة وندسور في وقت الغداء اليوم، ومعنوياتها مرتفعة".

وأفاد مصدر ملكي أن الملكة بقيت في المستشفى، وأن فريقها الطبي اتخذ نهجا احترازيا. وقال المصدر إنها عادت إلى مكتبها للعمل بعد ظهر الخميس، وقامت ببعض المهام الخفيفة.

وأمضت الملكة إليزابيث ليلة الثلاثاء في حفل استضافته في قلعة وندسور لمجموعة من قادة الأعمال البارزين، من بينهم بيل غيتس، وذلك بعد أن عقد رئيس الوزراء بوريس جونسون مؤتمرا للاستثمارات الصديقة للبيئة قبيل قمة المناخ.

وظهرت الملكة، وهي أكبر وأطول ملوك العالم جلوسا على العرش، بصحة جيدة آنذاك، واستقبلت الضيوف بالابتسامة.