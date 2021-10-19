وقال إبراهيم رئيسي في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الإيراني، إن طهران تؤيد محادثات "موجهة نحو هدف" مع الغرب، و"لم تغادر مطلقا" طاولة المفاوضات.

وأضاف أن "رفع العقوبات دليل على جدية الطرف الآخر".

تعثرت المحادثات بين إيران والموقعين الأوربيين على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، إلى جانب روسيا والصين، منذ يونيو الماضي.

ولم تحدد إدارة رئيسي، التي تولت السلطة في أغسطس الماضي، موعدا لاستئناف المحادثات.

وقال رئيسي كذلك إن طهران جادة في هذه المسألة، و"يجب أن نرى جدية من الطرف الآخر" أيضا.

ومع تعثر المفاوضات التي تستضيفها فيينا، انتهكت إيران حدود تخصيب اليورانيوم التي نص عليها الاتفاق. وتقوم حاليا بتخصيب كميات صغيرة من اليورانيوم إلى مستويات هي الأقرب إلى درجة النقاء التي تدخل في صنع الأسلحة، كما أن مخزونها من اليورانيوم المخصب آخذ في التزايد - وفقا لما أوردته أسوسييتد برس.