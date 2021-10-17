أعلن الجيش الروسي، الأحد، أنه دفع بمقاتلة من طراز "ميغ-31"، لمرافقة قاذفة استراتيجية أميركية من طراز "بي-1بي"، فوق بحر اليابان، وذلك بعد أيام فقط من وقوع حادث مع مدمرة بحرية أميركية في المنطقة نفسها.
وأوضحت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن القاذفة الأميركية "لم تنتهك الحدود الروسية"، حسب وكالة رويترز.
وكانت روسيا قد قالت، الجمعة، إن إحدى سفنها الحربية طاردت مدمرة أميركية وأبعدتها، بعد أن حاولت انتهاك المياه الإقليمية الروسية خلال مناورات بحرية بين روسيا والصين في بحر اليابان، لكن واشنطن نفت حدوث ذلك.