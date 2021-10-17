وأوضحت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن القاذفة الأميركية "لم تنتهك الحدود الروسية"، حسب وكالة رويترز.

وكانت روسيا قد قالت، الجمعة، إن إحدى سفنها الحربية طاردت مدمرة أميركية وأبعدتها، بعد أن حاولت انتهاك المياه الإقليمية الروسية خلال مناورات بحرية بين روسيا والصين في بحر اليابان، لكن واشنطن نفت حدوث ذلك.