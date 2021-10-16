وأضاف المتحدث أن عدد كريات الدم البيضاء لدى كلينتون انخفض مما يشير إلى أن صحته تتحسن.

وأشار في تغريدة له على تويتر "جميع المؤشرات الصحية تسير في الاتجاه الصحيح، بما في ذلك عدد كريات الدم البيضاء الذي انخفض بشكل كبير".

وأضاف أنه "من أجل الحصول على مزيد من المضادات الحيوية الوريدية، سيبقى في المستشفى طوال الليل."

ورافق كلينتون في المستشفى زوجته هيلاري، إلا أن ابنته تشيلسي كلينتون لم تظهر هناك.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إن الرئيس جو بايدن تحدث مع الرئيس الأسبق، وهو رفيقه في الحزب الديمقراطي، يوم الجمعة.

وأضافت: "يتطلع الرئيس بايدن والرئيس كلينتون لرؤية بعضهما البعض مرة أخرى في القريب العاجل.. يتمنى الرئيس بايدن للرئيس كلينتون الشفاء العاجل".

وقالت شبكة (سي.إن.إن) إن حالة كلينتون لا علاقة لها بمشكلاته السابقة في القلب أو بكوفيد-19.

وسبق أن واجه كلينتون، وهو ديمقراطي تولى الرئاسة من 1993 إلى 2001، مشاكل صحية شملت إجراء جراحة التفافية رباعية في القلب عام 2004 وفتح شريان مسدود في قلبه ووضع دعامتين عام 2010.