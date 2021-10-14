ويشتبه في أن الرجل أطلق السهام على بضعة أشخاص في عدة مواقع في بلدة كونغسبيرغ مساء الأربعاء، وقالت الشرطة إن العديد من الضحايا كانوا في متجر بقالة.

وقال قائد الشرطة أولي سافيرود في مؤتمر صحفي: "كانت هناك مخاوف في وقت سابق من تحول الرجل إلى التطرف".

وتابع سافيرود أن الضحايا كانوا 4 نساء ورجل تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عاما، ويعتقد المسؤولون أن الرجل بدأ في قتل الناس عندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث.

وأضاف سافيرود: "مما نعرفه الآن، من الواضح بشكل معقول أن البعض، وربما الجميع، قُتلوا بعد أن كانت الشرطة على اتصال بالجاني".

وقال المشتبه به، والذي تحدث بهدوء ووضوح بعد اعتقاله، للشرطة: "لقد فعلت ذلك"، وفقا لمسؤولة الادعاء التي تقود التحقيق آن إيرين سفاني ماتياسين.

وتابعت في تصريحات للأسوشيتدبرس أنه "تحدث بهدوء ووصف بوضوح ما فعله. اعترف بقتل الأشخاص الخمسة".

ووقع الهجوم على مرأى من عشرات الشهود في هذه البلدة الصغيرة التي تعيش اليوم حالة من الصدمة، بحسب ما أفاد المتجمعين حول مسرح الحادث. وتحدثت الشرطة بالفعل مع ما بين 20 و30 شاهدا رأوا المهاجم وهو يصيب ويقتل ضحاياه، بحسب سفاني ماتياسين.

وتابعت "هناك من رآه في المدينة. قبل عمليات القتل. كان ذلك عندما أصاب الناس".

قال الشاهد إريك بينوم، الذي يعيش في نفس الشارع الذي يقع فيه محل البقالة، أحد مسارح الجريمة، للأسوشيتد برس، إنه رأى عمال المتجر الهاربين يحتمون عند المداخل.

وتابع: "رأيتهم يختبئون في الزاوية. ثم ذهبت لأرى ما كان يحدث، ورأيت الشرطة تتحرك بدرع وبنادق. لقد كان مشهدا غريبا جدا".