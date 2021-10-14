وكان 11 ألف شخص يعيشون في دائرة يبلغ نصف قطرها نحو كيلومتر حول موقع القنبلة، اضطروا إلى مغادرة منازلهم في منطقة شتوبنبرغ.

وتم العثور على القنبلة التي يوجد بها 3 صمامات للتفجير أثناء أعمال تنقيب الثلاثاء، وفقا لوسائل إعلام ألمانية.

وذكرت سلطات المدينة أنه لم يتم العثور على لغم جوي بمثل هذه القوة التفجيرية في إيسن منذ 20 عاما.

وبدأت السلطات في وقت سابق من الأربعاء في إيداع سكان وموظفي 8 مؤسسات رعاية ورعاية مسنين ومعاقين داخل دائرة الخطر في مكان آمن، كما تم إغلاق 7 دور حضانة داخل دائرة الخطر طوال اليوم.

وجرى تقييد حركة السيارات والحافلات والقطارات داخل المنطقة المعنية فضلا عن إغلاق بعض الشوارع بشكل مؤقت وطريق حديدية تربط بين محطة القطار الرئيسية في إيسن ومدينة جلزنكيرشن.