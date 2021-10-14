وعقب هذا الإعلان، هبطت الليرة التركية بنسبة 1 بالمئة، ووصلت إلى مستوى قياسي منخفض جديد، عند 9.1875 مقابل الدولار الأميركي، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 19 بالمئة.

وأعلنت الرئاسة التركية مساء الأربعاء أن أردوغان التقى محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو، ونشرت صورة لهما وهما يقفان جنبا إلى جنب.

وخفض البنك المركزي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 18بالمئة من 19 بالمئة، على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي إلى حوالي 20 بالمئة، في خطوة اعتبرها محللون دليلا جديدا على تدخل سياسي من أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو لأسعار الفائدة".

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم في21 أكتوبر.

وفي الأسبوع الماضي، قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن أردوغان يفقد الثقة في كافجي أوغلو، بعد أقل من سبعة أشهر من عزل سلفه، وإنه لم يكن هناك اتصال يذكر بين الاثنين في الأسابيع القليلة الماضية.