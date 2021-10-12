وكتب في نغريدة: "أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 آمن وفعال وهو أفضل حصانة لنا ضد الفيروس، لكن ينبغي أن يكون طوعياً على الدوام وليس قسرياً".

ونشر في تغريدته البيان الصحفي الذي أعلن فيه القرار الذي تم تبنيه والذي ينص على أنه "لا يمكن لأي هيئة في تكساس إجبار شخص، بما في ذلك الموظف أو المستهلك، على التطعيم ضد كوفيد-19 إذا عارض ذلك لأسباب شخصية، مبنية على معتقد ديني، أو لأسباب طبية".

ويأتي القرار بعد شهر من إعلان جو بايدن جعل التطعيم إلزاميا لنحو 100 مليون عامل وموظف في الحكومة الفيدرالية وفي القطاع الخاص.

أثار إعلانه غضبا بين الجمهوريين الذين يعتزمون إطلاق إجراءات ضد الإدارة الديمقراطية، باسم الحريات الفردية.

ثبتت إصابة أبوت، المعروف بمعارضته لوضع الكمامة، بالفيروس في أغسطس بعد مشاركته في احتفال عام، وقد تلقى اللقاح بالكامل.

وإذ أكسبته قراراته المخالفة لإلزامية التطعيم ووضع الكمامة دعم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنها قوبلت بانتقادات شديدة من الديمقراطيين في تكساس.