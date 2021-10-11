ومنحت اللجنة جائزة نوبل في الاقتصاد إلى الكندي ديفيد كارد والأميركي جوشوا أنغريست والأميركي الهولندي غيدو إمبنس.

وأوضحت اللجنة أن الجائزة تكافئ الخبراء الثلاثة على "إسهامهم المنهجي في تحليل العلاقات السببية" وتقديمهم "أفكارا مبتكرة حول سوق العمل"، حسبما ذكرت "فرانس برس".

يشار إلى أنه بدأ تقديم الجوائز في العام 1901، لكن جائزة الاقتصاد التي أنشئت بتبرع من البنك المركزي السويدي في الذكرى الثلاثمئة لتأسيسه أضيفت إلى جوائز نوبل في وقت لاحق وبدأ تقديمها في عام 1969.

وتعد هذه آخر جوائز نوبل هذا العام ويتقاسم الفائزون بها مبلغا قدره عشرة ملايين كرونة سويدية، أي ما يعادل 1.14 مليون دولار، وفق ما ذكرت "رويترز".