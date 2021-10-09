وكانت صحيفة "زمان" التركية المعارضة قد أشارت بأنه في الآونة الأخيرة، ازدادت حالة أردوغان الصحية سوءا، وقد لا يكون في السلطة في عام 2023.

ورد مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، على هذا الادعاء بعد أسبوع بالضبط، حيث نفى ما تردد عن أردوغان بأنه "مريض".

وجاءت رسالة فخر الدين ألتون، الذي رد على المزاعم باللغتين التركية والإنجليزية، عبر حسابه على "تويتر": "كنا نظن أن الأخبار الكاذبة هي مشكلة وسائل التواصل الاجتماعي، لكننا نرى الآن أن وسائل الإعلام الكبرى تعاني من نفس المشكلة".

وأضاف: "حتى وسائل الإعلام الكبيرة يمكنها بسهولة نشر مثل هذه الأكاذيب، وهذا وضع مقلق. كلاهما كاذب".

كما نشر ألتون، قبل أيام، مقطع فيديو قصير يظهر فيه الرئيس أردوغان يلعب كرة السلة.

وظهر أردوغان خلال مقطع الفيديو وهو يرمي كرة في الشبكة، وعلق ألتون على الفيديو بعبارة: "نعم، سنستمر مع رجب طيب أردوغان".