وذكرت شرطة المقاطعة أن الضحيتين لقيتا حتفهما على الفور إثر إطلاق نار في مجمع سكني كبير، صباح الجمعة.

ونقل موقع "ايه بي سي نيوز" الأميركي عن الشرطة قولها إنه تم اعتقال أحد المشتبه بهم، مضيفة أن "التهديد لم يعد قائما".

وقالت شاهدة عيان لـ"ايه بي سي نيوز": "سمعنا صوت إطلاق نار.. ثم رأينا أحدهم رفع يده وأطلق النار مرتين، فركضت".

ولم تعرف بعد دوافع الشخص الذي أطلق النار.

وشهدت مقاطعة برينس جورج، خلال الفترة الماضية، ارتفاعا حادا في جرائم القتل، تجاوزت الـ100 جريمة.