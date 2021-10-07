وقالت المصادر إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التابع للأمم المتحدة، رصد نحو 15 مليون دولار لهذه العملية، وشرعت في دفع رواتب قرابة 3000 طبيب وممرض، في المستشفيات والعيادات.

ووفقا لمصادر فإن مجموع من سوف يدفع برنامج الأمم المتحدة رواتبهم يبلغ حوالي 25 ألف طبيب وممرض وعامل في القطاع الصحي.

وسبق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن حذر من أن النظام الصحي في أفغانستان، يواجه خطر الانهيار إذا لم تُدفع رواتب العاملين فيه.

وكانت مديرة برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان، ماري-إيلين ماكجرورتي، قال أمس الأربعاء، إن اقصاد أفغانستان على شفا الانهيار وأن الأزمة الإنسانية "تفاقمت وتضخمت بوتيرة مذهلة" خلال الأسابيع القليلة الماضية.