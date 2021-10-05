وأضاف المسؤول أن إصدار الجوازات، الذي كان قد تباطأ حتى قبل عودة طالبان إلى السلطة في أعقاب انسحاب القوات الأميركية، سيتم من خلال وثائق مطابقة تماما للأوراق التي قدمتها الحكومة السابقة لطالبي الجوازات.

وقال علم جول حقاني، القائم بأعمال رئيس مكتب الجوازات، في تصريح للصحفيين في كابل، إن ما بين 5000 و6000 جواز سفر سيصدر يوميا.

وأشار المسؤول الأفغاني إلى توظيف نساء من أجل إصدار جوازات السفر للمواطنات الأفغانيات الراغبات في ذلك.

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان، قارئ سيد خوستي، للصحفيين، إن طلبات 25 ألف متقدم وصلت إلى المرحلة النهائية وهي سداد الرسوم لاستلام الجوازات.

وأردف المصدر أن طلبات مئة ألف متقدم ما زالت في المراحل الأولى من العملية.