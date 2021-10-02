وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن المسؤولين في شركة "لوكهيد مارتن"، رفضوا التعليق على الفيديو الذي نشر على "تويتر".

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد الأشخاص الذين حللوا الفيديو، قوله إنه صوّر في منشأة "هلينديل رادار كروس سيكشن"، التابع لشركة "لوكهيد مارتن".

وفي مقابلة أجريت معه، رفض جيف بابيون، المسؤول عن مشاريع "سرية"، التعليق على الفيديو، وعلل ذلك بالقول: "لا أستطيع التكلم في الأمر بحسب البروتوكولات الأمنية الخاصة بالشركة".

وتساءل كثيرون ممن شاهد الفيديو عن طبيعة هذه المركبة غريبة الشكل، ومدى كونها تصميما حقيقيا، في حين لمح بعضهم إلى تدني مستوى السرية في المنشأة الخاصة بتطوير هذا الجسم الغريب نظرا لتصويره بهذه السهولة.