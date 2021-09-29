ويحل كيشيدا محل زعيم الحزب المنتهية ولايته رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، الذي يتنحى بعد عام واحد فقط في المنصب الذي تولاه في سبتمبرالماضي.

انتخاب كيشيدا زعيما جديدا للحزب الليبرالي الديمقراطي، يعني انتخابه رئيسا للوزراء يوم الاثنين في البرلمان، حيث يسيطر حزبه وشريكه في الائتلاف على مجلس النواب.

فاز كيشيدا على تارو كونو، الوزير المسؤول عن حملة التطعيمات، في جولة الإعادة بعد تقدمه على المرشحتين سناي تاكايشي وسيكو نودا في الجولة الأولى.

وحصل كيشيدا، وزير الخارجية السابق البالغ 64 عاماً، على 257 صوتاً في الدورة الثانية من الانتخابات الداخلية للحزب الحاكم، مقابل 170 صوتاً لكونو (58 عاماً) الذي يُعتبر من بين الشخصيات السياسية الأكثر شهرةً في الأرخبيل.