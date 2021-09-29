وأضافت الصحيفة الأميركية أن المتحدث باسم طالبان قال لها في تصريحات إن "الولايات المتحدة تنتهك القوانين الدولية بهذه التصرفات، وإن حركة طالبان تأمل بأن تراجع الولايات المتحدة تصرفاتها وتوقف التطفل".

وأضافت الصحيفة أن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، وجه دعوة إلى جميع الدول بضرورة "احترام سيادة أفغانستان بموجب القوانين الدولية لتجنب الحوادث المؤسفة".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد وقعت صفقة مع حركة طالبان المعروفة باسم "اتفاقية إحلال السلام في أفغانستان"، في 29 فبراير 2020، لتبدأ نهاية الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 20 عامًا.

وجاء طلب حركة طالبان بالتزامن مع استجواب كبار القيادات العسكرية في وزارة الدفاع الأميركية لمناقشة انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.