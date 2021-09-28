ونقلت الوكالة الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان العامة في البلاد، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا واحدا على الأقل باتجاه بحر اليابان يوم الثلاثاء.

وبينما لم تدلِ رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي بأيّ معلومات إضافية في الحال، قالت وكالة يونهاب للأنباء إنه لم تتوفر بعد تفاصيل أخرى عما جرى.

وتزامن ذلك مع تأكيد سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتّحدة، كيم سونغ، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة الاثنين، على "الحقّ المشروع" لبلاده في اختبار أسلحة و"تعزيز قدراتها الدفاعية".

وقال سونغ في الخطاب الذي ألقاه بعيد دقائق من إعلان سول أن بيونغيانغ أطلقت مقذوفاً باتّجاه البحر، إنّه "لا يمكن لأحد أن ينكر حقّنا في الدفاع المشروع عن النفس".

وطالب سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتّحدة، الولايات المتّحدة، بأن تكفّ عن "سياستها العدائية" تجاه كوريا الشمالية.