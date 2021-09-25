وقال المتحدث باسم خارجية طالبان، عبد القهار بلخي، في بيان، إن قرار وزارة الخزانة الأميركية، سيسمح بتدفق المساعدات إلى أفغانستان.

وأعرب عن أمل حكومة طالبان الانتقالية، في أن تعمل جميع الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة، على تعزيز العلاقات مع الحكومة الجديدة في أفغانستان، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.

وكانت وزارة الخارجية في حكومة طالبان الانتقالية، قد أجرت تعيينات في السلك الدبلوماسي، هي الأولى منذ سيطرة الحركة على البلاد في أغسطس الماضي.

ويعيش آلاف الدبلوماسيين الأفغان حالة من القلق والانتظار، بعد أن أصبحوا فعليا بلا عمل، بسبب عدم اعتراف معظم الدول بالحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها حركة طالبان.