وقال برنامج مراقبة تابع للاتحاد الأوروبي، إن الحمم البركانية دمرت قرابة 400 مبنى في لا بالما، بما في ذلك العديد من المنازل، على الجانب الغربي من الجزيرة التي يقطنها 85 ألف شخص.

وأضافت أن الحمم البركانية تمتد على مساحة 180 هكتارا (ما يقرب من 20 ألف قدم مربع) وقد أغلقت 14 كيلومترا من الطرق.

وقالت حكومة جزيرة لا بالما إن المسؤولين سجلوا 1130 هزة أرضية في المنطقة خلال الأسبوع الماضي حيث اهتزت سلسلة جبال كومبر فيخا البركانية بانفجارات من الحمم البركانية المنصهرة.

قالت شرطة الحرس المدني في تغريدة على تويتر إن الانفجارات تطلق رمادا يصل ارتفاعه إلى 4500 متر، ونصحت السلطات المحلية الناس بحماية أنفسهم من الرماد باستخدام أقنعة الوجه.

واستمرت الحمم البركانية في الانزلاق ببطء على سفح التل، حيث شكك الخبراء فيما إذا كانا سيغطيان ما تبقى على بعد كيلومترين من البحر بسبب تقدمهما البطيء.

وقالت صحيفة غارديا سيفيل، إن أحد تدفقات الحمم البركانية قد توقف تقريبا ويتحرك الآخر بسرعة تتراوح بين 4 و5 أمتار في الساعة.

يقول العلماء إن تدفقات الحمم البركانية قد تستمر لأسابيع أو شهور.

لم تبلغ السلطات عن أي ضحايا من الثوران. كان العلماء يراقبون النشاط البركاني وحذروا من ثوران محتمل، مما سمح بإجلاء ما يقرب من 7000 شخص في الوقت المناسب.