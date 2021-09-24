وأكد نجل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو واثنين من أعضاء حكومته، الجمعة، أن الاختبارات أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مما رفع عدد المساعدين المقربين الذين تم تشخيصهم منذ رحلة بولسونارو ومسؤوليه إلى الأمم المتحدة إلى أربعة.

وأكدت وزيرة الزراعة تيريزا كريستينا، والمحامي العام برونو بيانكو، وعضو الكونغرس البرازيلي إدواردو بولسونارو، تشخيصهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الأخبار بعد 3 أيام من إعلان وزير الصحة مارسيلو كيروغا أنه أثبت إصابته بالفيروس أثناء رحلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كان إدواردو بولسونارو جزءا من وفد والده إلى نيويورك، ليؤكد الجمعة إصابته بالفيروس، بالرغم من حصوله على الجرعة الأولى من لقاح فايزر.

وقالت وزيرة الزراعة، التي لم تكن جزءا من الوفد الذي زار نيويورك، عن تشخيصها بعد أسبوع من اجتماعها مع وزراء مجموعة العشرين في إيطاليا.

ولا يزال بولسونارو نفسه في الحجر الصحي في البرازيل، منذ العودة من نيويورك.