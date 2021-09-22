وقالت مصادر محلية وشهود عيان لسكاي نيوز عربية أن الحادث وقع صباح اليوم الأربعاء، عند الحاجز الحدودي بالقرب من قاعدة للحافلات في مدينة جلال آباد.

وذكر شهود عيان أن من بين القتلى اثنان من طالبان ومدني.

وأضاف شهود عيان أن المسلحين كانوا يجلسون في عربة ركاب عندما وقع الهجوم وفروا بعد الهجوم، وفقا لمراسلنا.

وأفادت فرانس برس أن نقلا عن مصادر، أن مسلحين لم تعرف هويتهم هاجموا نقطة تفتيش في منطقة غاوشاك وقتلوا عنصرين من طالبان وأحد المارة.

وأكد مسؤول من طالبان الهجوم موضحا في الوقت نفسه أن الضحايا جميعهم من المدنيين.

في حادث منفصل قال سكان لوكالة فرانس برس إن مقاتلين من طالبان أصيبوا بجروح فيما كانا يحاولان تفكيك عبوة ناسفة في جلال آباد، غير أنه لم تعرف أي تفاصيل أخرى حتى الآن.

وكانت مدينة جلال آباد شهدت في نهاية الأسبوع سلسلة هجمات تبناها الفرع المحلي من تنظيم داعش.

وأسفرت 3 انفجارات السبت، وهي أول اعتداءات دامية في أفغانستان منذ رحيل آخر القوات الأميركية في 30 اغسطس، عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة حوالي 20 آخرين، بحسب مسؤول طالبان.

يشار إلى أن ننغرهار تعد أبرز بؤرة لتنظيم "داعش-ولاية خراسان"، منافس طالبان، وهو التنظيم الذي تبنى سلسلة هجمات دامية في السنوات الماضية بينها هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص في مطار كابول في 26 اغسطس الماضي.