ونقل موقع "إيه بي سي نيوز" الأميركي عن الشرطة قولها إن إصابة الشخصين "ليست خطيرة ولا تهدد حياتهما"، مشيرة إلى أنه تم إجلاء الطلاب في المدرسة وإرسالهم إلى ملاعب التنس حفاظا على سلامتهم.

وذكرت شرطة نيوبورت نيوز أنها استجابت في حدود الساعة 11:30 صباحا لبلاغ بشأن إطلاق نار في ثانوية "هيريتيدج".

وأوضحت أن المراهقين المصابين يبلغان من العمر 17 عاما، أحدهما ذكر أصيب في وجهه والآخر أنثى أصيبت في أسفل ساقها.

وكشفت الشرطة، خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم، أنه لم يتم إلى حدود الساعة اعتقال المشتبه به.

وأشارت إلى أن السلطات الأمنية تراجع كاميرات المراقبة والأدلة، التي تم انتشالها من مكان الحادث للوصول إلى مطلق النار.

وقال ضباط الشرطة إنهم لا يعتقدون أن المشتبه به يمثل تهديدا للمجتمع، مرجحين أن يكون إطلاق النار قد حدث بعد مشاجرة "لكن التحقيق مستمر".