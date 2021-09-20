وفي تسجيل مصور نشره نتانياهو على صفحته بموقع "فيسبوك"، الأحد، يقول صوت بعيدا عن الكاميرا: "أتعرف.. بينيت التقى بايدن".

ورد نتانياهو قائلا: "سمعت عن ذلك. سمعت أن بايدن كان منتبها للغاية في هذا الاجتماع لدرجة أن النوم غلبه من شدة الموافقة (على ما قاله بينيت)".

وترك نتانياهو رأسه تسقط سريعا كما لو كان يحاكي شخصا يغلبه النوم.

وكان تقرير سابق لـ"رويترز" كشف زيف مزاعم نوم بايدن خلال لقائه بينيت، وذلك بعد أن شارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للرئيس الأميركي قالوا إنه يظهر فيه وهو ينظر إلى الأسفل وقد غلبه النوم، بينما كان بينيت يتحدث في المكتب البيضاوي.

ويوضح تقرير "رويترز" أن المقطع المصور المتداول مجتزأ على نحو مضلل، فبعد ثوان من الجزء الذي انتهى عنده المقطع، يظهر بايدن في لقطات أطول وهو يرد على بينيت.

واتبع نتانياهو (71 عاما)، وهو رئيس حزب ليكود اليميني، إلى حد بعيد نفس نهج سلف بايدن، الجمهوري دونالد ترامب، الذي طالما سخر من الرئيس الحالي عندما كان مرشحا انتخابيا ولقبه بـ"جو الناعس".

وكانت إشارة نتانياهو إلى لقاء بايدن جزءا صغيرا في مقطع مصور مدته 26 دقيقة تطرق فيه إلى مجموعة متنوعة من القضايا السياسية، لكنها تصدرت عناوين الأخبار على مواقع إخبارية إسرائيلية، اتهم العديد منها نتانياهو بالسخرية من بايدن.

وكانت حكومة جديدة من أحزاب يسارية ووسطية ويمينية وعربية بقيادة بينيت حلت في يونيو محل إدارة نتانياهو، أطول زعماء إسرائيل بقاء في الحكم.

والآن نتانياهو في صفوف المعارضة، لكنه تعهد بالعودة إلى سدة الحكم مرة أخرى.