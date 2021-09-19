وقال المكتب المختص بمكافحة الفيروس إن زيادة بنسبة 35 بالمئة سجلت خلال أسبوع واحد في تلقي الجرعات الأولى من اللقاح مقارنة بالسبت الماضي.

وأبلغت الأقاليم المختلفة في جميع أنحاء البلاد عن زيادة بما بين 20 إلى 40 بالمئة هذا الأسبوع في التسجيل للحصول على اللقاح.

الخميس الماضي أصبحت إيطاليا أول دولة أوروبية تطالب جميع العاملين بحيازة "الجواز الأخضر" (التصريح الصحي) لكي يتمكنوا من العمل الشهر المقبل.

وصرح وزير الصحة روبرتو سبيرانزا، بأن هذا الشرط يهدف إلى تعزيز حملة اللقاح مع تعزيز الأمان الصحي في أماكن العمل.

قامت إيطاليا، التي كانت بؤرة تفشي المرض في أوروبا، بتطعيم 75 بالمئة من سكانها ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر.

وسجلت إيطاليا أكثر من 130 ألف حالة وفاة مؤكدة بالفيروس، وهي ثالث أعلى حصيلة وفيات بكورونا في أوروبا بعد بريطانيا وروسيا.